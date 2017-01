Real: 2017 col botto, 5-0 al Granada

ROMA, 7 GEN - Esordio nel 2017 col botto per il Real Madrid, che si disfa del Granada con un perentorio 5-0 nell'anticipo del sabato della 17/a giornata di Liga. Tutto facile per gli uomini di Zidane, pur privi di Bale, Kovacic e Vazquez, sul 4-0 dopo poco più di mezz'ora di gioco grazie alla doppietta di Isco (12' e 31') e alle reti di Benzema (20') e Cristiano Ronaldo (27'). Nella ripresa, arrotonda il punteggio Casemiro (58') per la manita finale. Grazie a questo successo, i blancos (che il 22 febbraio recupereranno la partita contro il Valencia) salgono a 40 punti in classifica, +6 sul Barcellona (impegnato domani sera sul difficile campo del Villarreal) e +7 sul Siviglia (in trasferta stasera contro la Real Sociedad). In programma oggi anche Eibar-Atletico Madrid e Las Palmas-Sporting Gijon. Prima della gara del Bernabeu, festa per Ronaldo per il quarto Pallone d'oro in carriera.