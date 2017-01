Gasperini, Gagliardini va in panchina

ROMA, 7 GEN - "Gagliardini lo porto in panchina: è la soluzione migliore per lui, per l'Atalanta e per l'Inter, in attesa che la situazione si definisca. La scelta spetta a me ed è solo mia". Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida con il Chievo, torna sull'argomento della settimana del calciomercato di riparazione. "Non conosco le tempistiche - precisa l'allenatore dei bergamaschi - ma gli accordi sono stati fatti: per me e per tutti è un giocatore che sta andando via. Bisogna formalizzare, non so quando l'affare si concretizzerà". Finora le operazioni dell'Atalanta sono state solo in uscita. "Sono partiti Pinilla e Stendardo - ricorda Gasperini - ma la rosa è comunque molto numerosa e mi consente più soluzioni anche in termini di scelte per domani. Il mercato non può dare fastidio, non dev'essere un alibi. Finché si rimane qui, si lavora per l'Atalanta e si pensa al suo campionato. Ci sono ventitré giocatori tra cui scegliere".