Udinese-Inter, allenamenti nel gelo

UDINE, 7 GEN - Udine si è svegliata sotto la morsa di un freddo polare, con temperature che questa mattina in città hanno fatto registrare 10 gradi sotto zero. Il freddo rigido e i campi gelati hanno così indotto Udinese e Inter a modificare il proprio programma di rifinitura. I bianconeri di Gigi Delneri già ieri hanno deciso di spostare l'allenamento e la rifinitura di oggi alle 12.30, rispetto alle 11.00 inizialmente previste. La conferenza stampa prepartita del tecnico friulano si terrà per questo alle 13.30. L'Inter di Pioli ha invece deciso di spostare la seduta in palestra anziché all'aperto. Per domani, con la gara in programma alle 12.30, le temperature si preannunciano ancora con le minime sotto zero. Le massime, nelle ore centrali della giornata, dovrebbero leggermente alzarsi, almeno di uno o due gradi in pianura.