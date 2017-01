Montella, lieto per felicità Berlusconi

ROMA, 7 GEN - "Con Berlusconi ci siamo sentiti: era molto, molto, molto contento della vittoria. Ed io molto contento di averlo reso felice in questo momento sicuramente particolare della sua vita". Così Vincenzo Montella ha raccontato la sua telefonata con il presidente del Milan dopo la conquista della Supercoppa, che sarebbe l'ultimo titolo dell'era Berlusconi qualora dovesse andare in porto la cessione del club ai cinesi. Montella, poi, si schiera fra chi pensa che la Serie A debba scendere in campo nel periodo natalizio, posticipando la pausa. "Personalmente - spiega l'allenatore - mi piacerebbe giocare durante le festività, come succede in altri campionati. Magari bisognerebbe stare attenti alla religiosità nei giorni di Natale. Ma andando in vacanza a gennaio, si starebbe molto meglio tutti".