Montella, incedibili ? nessuno lo è

CARNAGO (VARESE), 7 GEN - "Bacca e Niang sono incedibili? Nessuno è incedibile, nemmeno io...". Vincenzo Montella sceglie il sorriso per rispondere mal volentieri alle domande sul mercato del Milan, chiarendo che "se puoi migliorare una squadra a livello tecnico lo fai, ma se deve arrivare qualcuno che toglie gli equilibri non ha senso". "Ho visto Niang molto bene, soprattutto di testa, vuole tornare ai livelli di inizio anno e anche meglio. Bacca non sta segnando molto ma sta facendo bene - ha notato Montella -. Non mi sembra che a gennaio ci saranno grandi disturbi di mercato, anche se bisogna gestire i pensieri e le aspettative dei calciatori. Un mese di mercato è una finestra molto ampia. Abbiamo raggiunto un equilibrio importante, la squadra ha dato risposte su crescita e equilibrio. Non si può non stare attenti al fatto che si possa migliorare: se c'è qualcosa che piace e rientra nei nostri parametri saremmo tutti ben lieti, anche i giocatori. Se non arriva nulla siamo convinti che vada bene comunque".