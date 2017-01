Allegri, Juve non più sbagliare

TORINO, 7 GEN - "Inizia la seconda parte della stagione e non abbiamo più tempo di sbagliare. Abbiamo solo 42 punti, dobbiamo ancora farne tantissimi per conquistare lo scudetto. E la Roma è in grado di vincere tutte le partite, dobbiamo farci trovare pronti". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia di Juventus-Bologna. "Partita molto insidiosa - dice il tecnico bianconero - il Bologna ha ripreso gli allenamenti molto prima di noi, ci terrà a fare bene. E la prima partita dopo la sosta è comunque sempre incasinata".