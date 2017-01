Mihajlovic, rifiutato offerta dalla Cina

ROMA, 7 GEN - Sinisa Mihajlovic ha ricevuto a dicembre "un'allettante offerta da un club cinese", ma l'ha rifiutata "perché non mi andava di lasciare il lavoro a metà". Lo ha rivelato lo stesso tecnico granata nella conferenza stampa della vigilia di Sassuolo-Torino. "Al mio posto - ha aggiunto Mihajlovic - è andato un altro allenatore molto importante. I soldi non sono tutto nella vita, ma capisco chi va in Cina: là guadagni in un anno come in cinque-sei. Non è che abbia dormito tanto pensando a quell'offerta, ma poi è passato...".