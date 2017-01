Rastelli sfida Milan,morale squadra alto

CAGLIARI, 6 GEN - Cagliari a Milano con l'ex Borriello, almeno in panchina perché recuperato in extremis, ma senza Storari (altra vecchia conoscenza rossonera): il portiere, in procinto di tornare al Milan in cambio di Gabriel, non è stato convocato. "Gennaio è un mese antipatico per le distrazioni di mercato - ha spiegato Massimo Rastelli - ci sono delle situazioni in ballo: meglio per ora lasciare il ragazzo tranquillo, poi si vedrà". Cagliari anche senza Padoin, squalificato: al suo posto a sinistra del play Di Gennaro dovrebbe giocare Barella, fresco di rinnovo di contratto sino al 2021. "Il ritiro di questi giorni - ha spiegato il tecnico - era programmato da inizio stagione. Il morale della squadra è alto: i giocatori sono rientrati concentratissimi, con tanta voglia di lavorare e di buttarsi alle spalle un periodo poco felice, nonostante i buoni risultati". Nessuna anticipazione sulla formazione: "Gioca chi sta bene e chi ha le caratteristiche che servono per questa gara".