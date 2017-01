Napoli: Pavoletti convocato per la Samp

NAPOLI, 6 GEN - Leonardo Pavoletti è stato convocato dal tecnico del Napoli Maurizio Sarri per il match di domani sera contro la Sampdoria al San Paolo. Pavoletti, arrivato dal Genoa nei giorni scorsi per 18 milioni di euro, ha recuperato dall'infortunio e nonostante in nquesti giorni non si sia allenato con la squadra domani sarà in panchina al San Paolo a disposizione di Sarri. Convocati anche Chiriches, che ha recuperato dall'infortunio muscolare sofferto contro la Fiorentina e domani potrebbe anche essere in campo dall'inizio. Convocato anche l'albanese Hysaj, che ha smaltito la febbre.