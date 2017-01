Cagliari, ricorso contro chiusura curva

CAGLIARI, 6 GEN - Presentato ricorso del Cagliari contro la chiusura per due turni della Curva nord, dopo il ferimento di uno steward per il lancio di petardi in campo. Ora si attende la pronuncia della Corte sportiva di appello nazionale. Per gli abbonati del settore al momento non ci sono, in base alle disposizioni vigenti, soluzioni alternative: la normativa di riferimento - comunica il club rossoblù - relativa alla vendita dei biglietti, non consente alla società ospitante il rilascio di un ulteriore tagliando nominativo (né gratuitamente né a pagamento) in un altro settore, in favore di chi è già titolare di un abbonamento o di un voucher in Curva nord. Per la prossima gara con il Genoa di domenica 15 è arrivata nei giorni scorsi una proposta della società: gli abbonati e i voucher Curva nord, non potendo accedere allo stadio, riceveranno uno sconto del 50% su un tagliando da destinare a un amico per un altro settore del Sant'Elia.