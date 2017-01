Bovo, non mi sento a fine carriera

PESCARA, 6 GEN - Pescara sempre più attivo sul mercato con le trattative riguardanti il centrocampista argentino Andres Cubas e l'esperto attaccante Alberto Gilardino ormai al traguardo finale. Ma fra i nuovi arrivati, oggi c'è stata la prima conferenza stampa di Cesare Bovo. Il 33enne ex difensore del Torino sarà in campo quasi certamente già domenica all'Adriatico nella gara con la Fiorentina. "Sono contento di essere arrivato a Pescara dove ho trovato un ambiente positivo e familiare. C'è un gruppo che ha voglia di lavorare e fare bene per migliorare la classifica. Io - ha detto il neo biancazzurro - ho grandi stimoli per rimettermi in gioco dopo sei mesi iniziati bene ma conclusi meno bene. A 33 anni non mi sento sicuramente a fine carriera". Intanto la squadra da ieri sta incontrando difficoltà ad allenarsi all'aperto a causa della neve. Oggi parte della seduta è stata svolta in palestra.