Pioli,con Suning incontro ok sul mercato

MILANO, 6 GEN - "A Nanchino c'è stato un incontro positivo, abbiamo parlato anche della finestra di mercato di gennaio. La proprietà è ambiziosa e vuole fare molto bene, ci sta dando grande sostegno e supporto". L'allenatore dell'Inter Stefano Pioli, dal ritiro di Marbella è tornato a parlare del confronto avuto con il Suning in Cina poco dopo Natale. "La proprietà - ha raccontato - ha voluto parlare con l'allenatore e il direttore sportivo. E' normale, serve a conoscersi meglio. La società ha una base solida su cui costruire un buon presente e spero un florido futuro". "Il mercato non mi preoccupa - ha aggiunto Pioli - Per ora non vedo giocatori con la testa altrove. Io e la società siamo allineati sulle situazioni in uscita".