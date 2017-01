Sarri: il Real? Ho visto Samp e Spezia

NAPOLI, 6 GEN - "Il Real Madrid? Io penso solo alla Sampdoria, le mie vacanze le ho passate guardando sette partite della Samp e quattro dello Spezia". Lo ha detto l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri in merito all'entusiasmo dei tifosi che hanno fatto registrare il sold out dello stadio San Paolo in pochi giorni per la sfida al Real Madrid. "Se pensassi al Real Madrid due mesi prima della partita - ha detto Sarri - sarebbe un problema enorme per me e per la squadra. Sarà emozionate ma non ci sto pensando ora".