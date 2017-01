Pioli: a Udine soffriamo per la vittoria

MILANO, 6 GEN - "Domenica dovremo fare il massimo per 95 minuti. L'Udinese è una squadra fisica e di qualità e sta ottenendo ottimi risultati. Di recente, in casa, ha perso solo con il Napoli. Per vincere dovremo soffrire e lottare su ogni pallone": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli, a Inter Channel e Sport Mediaset, poco prima di lasciare il ritiro di Marbella in Spagna e tornare in Italia, direttamente a Udine. "Dovremo stare concentrati per tutto il match - avverte l'allenatore nerazzurro - perché l'aspetto mentale è determinante. L'Udinese è in salute, Delneri si è adattato ai giocatori e dopo la sosta ci sono sempre dei rischi".