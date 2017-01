Taarabt verso il Genoa, ora le visite

GENOVA, 6 GEN - "Il Genoa era nel mio destino, a Marassi ho giocato due volte e fatto due gol. L'Italia mi è mancata, finalmente torno. Sto bene, anche se è un anno e mezzo che non gioco. Voglio ripagare il Genoa che ha creduto in me". Queste le prime parole di Adel Taarabt, intercettato all'aeroporto di Malpensa. Il marocchino dovrà superare le visite mediche, poi vestirà la maglia rossoblù e andrà a portare quella qualità sulla trequarti che chiedeva il tecnico Juric. Il fantasista marocchino, in forza attualmente alla squadra B del Benfica, sarà a Genova nel pomeriggio. Per Taarabt, che in Italia ha indossato la maglia del Milan da gennaio a giugno 2014, è pronto un contratto di 18 mesi con la formula del prestito e ingaggio pagato in parte dalla squadra lusitana. Dopo Morosini, Beghetto e Pinilla ecco Taarabt, quattro innesti per colmare le cessioni di Rincon e Pavoletti.