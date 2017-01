Corini: Empoli importante, non decisiva

PALERMO, 6 GEN - "E' una partita importante ma non decisiva perché poi mancheranno 19 match. L'obiettivo è l'Empoli, visto che è la quartultima, io preparo ogni partita per cercare di vincere e fare risultato. Io sono venuto qui per fare il massimo per salvare il Palermo. Lavoro con la società per far capire le mie esigenze e quelle che servono alla squadra per migliorarsi. Le dinamiche del mercato, però, non posso conoscerle e mi concentro sul mio dovere per alimentare la speranza di salvezza che abbiamo attivato con 4 punti in due partite. La squadra ha dato il segnale di volerci credere". Così l'allenatore del Palermo, Eugenio Corini, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Empoli in trasferta. "Contro l'Empoli - ha continuato il tecnico - dovremo essere aggressivi, dobbiamo far capire che vogliamo prendere il risultato".