Genoa: frase De André per nuovo sponsor

GENOVA, 06 GEN -"Al Genoa scriverei una canzone d'amore, ma sono troppo coinvolto". Con questa frase di Fabrizio De André, scritta sulle maglie in occasione della gara contro la Roma, il Genoa inizia a svelare il nuovo sponsor principale che accompagnerà il club fino al termine del campionato. Il nome dell'azienda, un marchio italiano, verrà svelato un poco alla volta, partita dopo partita, accompagnato da piccoli indizi. Altre frasi seguiranno in occasione di altre partite. Sulle casacche rossoblù non comparirà, quindi, da subito il nuovo marchio. La campagna, ideata dall'agenzia di comunicazione Barabino & Partners, sponsor del settore giovanile rossoblù, vedrà anche la realizzazione ogni domenica di una edizione limitata di maglie.