Fiorentina, Borja Valero ko

FIRENZE, 6 GEN - Preoccupazione per Borja Valero, che ha lasciato l'allenamento in anticipo, zoppicando. Il centrocampista della Fiorentina si è infortunato alla caviglia mentre era in campo con i compagni all'interno dello stadio, per una sessione di lavoro davanti ai tifosi. Lo spagnolo si stava preparando per il rientro dopo un mese di stop a causa di un infortunio riportato l'8 dicembre in Europa League, contro il Qarabag. Salterà la trasferta di domenica con il Pescara e rimane in dubbio per i prossimi imminenti impegni.