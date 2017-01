Spalletti, puntiamo a far meglio 2016

ROMA, 05 GEN - "Abbiamo fatto numeri importanti nel 2016. Adesso dobbiamo essere bravi a partire da quella base per metterci qualcosa sopra. L'obiettivo è migliorare quanto fatto l'anno scorso sotto tutti gli aspetti e fare questo significherà arrivare molto vicino al vincere qualcosa. Ogni giorno del 2017 deve diventare un trofeo da portare a casa". Così il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport24. L'allenatore si è soffermato anche sulle mosse di mercato del club giallorosso, attivo a Londra col ds Massara. "A me la squadra sta bene così e credo in questa squadra. Se poi qualcuno, come è successo per Iturbe, vuole andare a fare un'esperienza diversa altrove, noi lo dobbiamo un po' accontentare. Però poi ci vengono a mancare delle pedine e quindi chi partirà verrà sostituito. Per cui se sul mercato passa qualcosa che ci sembra interessante dobbiamo approfittarne per rafforzare numericamente la squadra" conclude Spalletti.