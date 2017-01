Inter-Gagliardini: trovato l'accordo

ROMA, 5 GEN - Roberto Gagliardini è ad un passo dall'Inter: l'accordo per l'arrivo del centrocampista dell'Atalanta sarebbe stato trovato e mancherebbe quindi solo l'ufficialità, annuncio che potrebbe arrivare in concomitanza con il ritorno in Italia di Steven Zhang, figlio di Zhang Jindong, e del ceo del club, Liu Jun, attesi a Milano tra lunedì e martedì.