Gandini, non ci manca nulla per vincere

ROMA, 5 GEN - "Alla Roma non manca nulla per vincere". Così Umberto Gandini ha sottolineato il percorso di crescita che la Roma ha avviato sotto la guida di Luciano Spalletti. "Credo che la consapevolezza di poter vincere - ha dichiarato l'ad giallorosso a SkySport24 - stia pian piano crescendo nella squadra; nella società c'è sempre stata e l'ho notato sin da quando sono arrivato. Sotto la guida di Spalletti, i giocatori stanno apprendendo quest'arte: la consapevolezza di essere una grande squadra". Che andrà completata, però, con il mercato di gennaio. "Abbiamo una rosa molto competitiva - ha aggiunto Gandini - Riteniamo di essere coperti nei nostri reparti: ovviamente, abbiamo gli occhi aperti per capire quanto possiamo migliorare. Salah ora è in Coppa d'Africa, Iturbe è partito perché cercava altre opportunità. Abbiamo sicuramente bisogno di rimpolpare la situazione offensiva, stiamo valutando le opzioni sul mercato. I rinnovi di Totti e De Rossi? Decideranno loro, la società li ascolterà in qualsiasi momento".