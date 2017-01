Inter: Eder "crediamo nella Champions"

MILANO, 5 GEN - "Possiamo sicuramente raggiungere il terzo posto, ci sono sessanta punti a disposizione e dobbiamo crederci. Dipende solo da noi": lo dice l'attaccante dell'Inter Eder dal ritiro di Marbella (Spagna). "Sappiamo che e' importante la sfida con l'Udinese. Siamo in un momento positivo e vogliamo vincere. Pioli cura molto i dettagli e con le sue idee sono arrivati i risultati". Eder non si lascia condizionare dalle voci di mercato: "Cambiare ancora una volta a gennaio non è quello che voglio in questo momento, voglio fare bene all'Inter".