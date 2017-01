Fazio, puntiamo scudetto e Europa League

ROMA, 5 GEN - Arrivato in punta di piedi, ora è un punto fermo della Roma: Federico Fazio ha conquistato la fiducia di Spalletti e dell'ambiente, e anche domenica a Marassi, complice il nuovo stop di Vermaelen e gli acciacchi di Manolas, sarà al centro della difesa giallorossa. "Con il Genoa dobbiamo trovare i tre punti", spiega l'ex Siviglia a SkySport24, confessando poi di credere ancora allo scudetto. "Siamo a quota 38 - ragiona l'argentino - Domenica dobbiamo vincere per finire il girone d'andata a 41 punti, che sono tanti. Dobbiamo restare vicini alla Juventus, vincere e credere in noi". Per puntare anche all'Europa League. "La vogliamo vincere, perché è una bella competizione ed è un posto assicurato per la Champions League del prossimo anno. Prima, però, dobbiamo battere il Villarreal, che è una buona squadra", conclude Fazio.