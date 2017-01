Chelsea ko ma niente processi per Conte

ROMA, 5 GEN - Giudizi non particolarmente severi e niente processi sulla sconfitta del Chelsea, ieri sera ad opera del Tottenham, che ha interrotto la striscia di 13 vittorie consecutive dei Blues, ad un passo dal record nella Premier League. Le chance scudetto di Hazard e compagni, scrive ad esempio il "Daily Telegraph", restano inalterate ed è ben difficile confutare tale teoria di fronte ad un primato in classifica con 5 punti di vantaggio sul Liverpool e addirittura 7 sul City e lo stesso Tottenham, dopo 20 gare disputate. "Niente panico", insomma, sintetizza il giornale. Le analisi del "Daily Mail", del "Guardian" e del "Sun", solo per citare altre testate, non mancano di criticare, in ottica Chelsea, la somiglianza delle due reti degli Spurs, così come di riportare alcuni episodi di nervosismo fra i Blues (in particolare, un duro scambio verbale Diego Costa-Pedro); ma ricordano anche che il Chelsea ha avuto le sue occasioni da rete. Antonio Conte, incassato il 2-0 di White Hart Lane, non si è mostrato preoccupato.