Bologna: l'addio del sindaco a Pascutti

ROMA, 5 GEN - "Addio Ezio, grazie per aver fatto sognare tutta Bologna e avere scritto la storia del Bologna Fc 1909". Così, via social network, il sindaco di Bologna Virginio Merola ricorda Ezio Pascutti, attaccante rossoblù tra gli anni 50 e 60, scomparso ieri a 79 anni. Con il Bologna vinse lo scudetto del '64. Celebre, tra le tante, la sua rete segnata in tuffo rasente che cancellò la rincorsa disperata dell'interista Tarcisio Burgnich. Nella sua carriera anche 17 presenze e 8 gol in Nazionale.