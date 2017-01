Cellino cede 50% del Leeds a Radrizzani

ROMA, 4 GEN - Massimo Cellino ha venduto il 50% delle suo quote del Leeds United ad Andrea Radrizzani, imprenditore italiano 42enne co-fondatore della sport media agency MP e Silva. Le quote - come riporta il sito ufficiale della società inglese che attualmente gioca in Championship (seconda divisione) - sono state acquistate tramite Aser Group Holding. L'obiettivo è riportare in Premier League dopo 13 anni il club campione d'Inghilterra nel 1992 e retrocesso nel 2004 in seguito a problemi finanziari. "Voglio portare stabilità attraverso un programma a lungo termine di investimenti - ha detto Radrizzani - Spero di portare una crescita sostenibile e non farò nulla che possa mettere a rischio il futuro del club".