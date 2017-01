Fiorentina:Antognoni,primo giorno lavoro

FIRENZE, 04 GEN - Primo giorno in Fiorentina per Giancarlo Antognoni che a distanza di 15 anni dal suo addio da dirigente al club, allora gestito ancora dalla famiglia Cecchi Gori, è tornato stavolta con l'incarico di ambasciatore viola. ''Quasi metà degli anni della mia vita li ho passati nella Fiorentina perciò è un bel ritorno - ha dichiarato l'ex campione del mondo al canale ufficiale della società - Ringrazio la proprietà di avermi dato questa opportunità, cercherò di ripagare la fiducia nel modo migliore come ho sempre provato a fare. Il mio stato d'animo? I miei ricordi sono tanti, basta entrare qui per farli riaffiorare anche se, rispetto a quando giocavo, era tutto diverso. Adesso c'è un ambiente diverso ma è bello tornare dove si sa di aver fatto qualcosa di buono''. Accolto dal direttore generale viola Andrea Rogg e dalla responsabile delle comunicazioni esterne della Fiorentina Elena Turra, Antognoni ha varcato l'ingresso dello stadio Franchi dove si trovano, al suo interno, gli uffici della dirigenza