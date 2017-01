Marotta,Morata? Da noi si è trovato bene

TORINO, 3 GEN - Un ritorno di Morata a Torino? La voce rimbalzata dalla Spagna non dispiace troppo a Beppe Marotta, direttore generale della Juventus. "Alvaro è legato sentimentalmente all'Italia e a una ragazza italiana - dice il manager bianconero - e questo è un dato di fatto. Ed è sicuramente legato alla Juventus, dove dice e ripete di essersi trovato molto bene, come ha confermato anche di recente. Ma questo non significa nulla - conclude Marotta - Morata è un giocatore del Real, è giusto che io non vada oltre".