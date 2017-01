Roma: nuovo stop per Vermaelen

ROMA, 3 GEN - Nuovo stop per Vermaelen. Al termine dell'allenamento di ieri a Trigoria il difensore belga ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio sinistro e oggi è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una quota di edema nel muscolo soleo sinistro. Il calciatore, arrivato in estate a Roma e che finora ha accumulato solo 6 presenze tra campionato e coppe a causa della pubalgia, continuerà il percorso terapeutico impostato e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.