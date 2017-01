Serie B: squalificati dieci giocatori

ROMA, 3 GEN - Il giudice sportivo di Serie B ha squalificato dieci giocatori per un turno, in relazione alle gare della 21/a giornata: si tratta di Crivello (Frosinone), Martinelli (Brescia), Pulzetti (Spezia) e Zanon (Ternana), tutti espulsi, e di Fossati (Verona), Kragl (Frosinone), Longhi (Pisa), Perrotta (Avellino), Rizzo (Vicenza) e Tonucci (Bari). Ammonizione con diffida e ammenda di 2.000 euro per il tecnico del Bari Colantuono, "per avere, al 36' del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria; per avere inoltre, al momento dell'allontanamento, rivolto un'espressione irrispettosa al quarto ufficiale". Tra i club, infine, multe a Latina (4.000 euro), Salernitana (3.500), Novara (2.000) e Benevento (1.500), tutte per il cattivo comportamento delle rispettive tifoserie.