Toro: amichevole allo stadio per tutti

TORINO, 3 GEN - Le tribune della 'Sisport', centro d'allenamento del Torino, sono troppe piccole per ospitare la folla di tifosi granata attesa per l'amichevole di domani pomeriggio, alle 15, contro il Monza. E così il presidente Urbano Cairo ha deciso di spostare la partita nello stadio 'Olimpico Grande Torino', con ingresso gratuito. "Un'opportunità importante - spiega il club granata - per restare vicini ai ragazzi di Sinisa Mihajlovic e per assistere a un test di preparazione alla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, domenica 8 gennaio. Un'occasione speciale anche per tutte le famiglie granata, in questi giorni di festa". Per ragioni organizzative saranno aperti solo i cancelli della Tribuna Ovest.