Mercato:derby Inter-Juve per Gagliardini

ROMA, 2 GEN - Il via è domani, comincia la finestra invernale 2017 del calciomercato. Palacio si è accordato con l'Atalanta, da dove dovrebbe arrivare ad Appiano Gentile il giovane talento Gagliardini: questi giorni serviranno per capire se concluderà la stagione a Bergamo, o vestirà subito il nerazzurro interista. Va anche tenuto presente che la Juve non si rassegna a perdere questo giocatore, e farà di tutto per soffiarlo ai rivali interisti. Si muove anche il Milan: per il futuro Galliani ha in mano un accordo per il trasferimento in rossonero del laziale Keita Balde (di oltre 20 milioni l'investimento). Iturbe è andato al Torino.