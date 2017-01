Premier: Liverpool solo pari, City vince

ROMA, 2 GEN - Pareggia il Liverpool, torna alla vittoria il City nella 19ma giornata di premier. I Reds non vanno oltre il 2-2 sul campo del Sunderland, dopo essere andati per due volte avanti. La testa della classifica è adesso lontana 5 punti, ma il Chelsea deve ancora giocare (lo farà mercoledì sera nel derby in trasferta contro il Tottenham). Sorridono oggi i citizens che hanno dovuto faticare non poco per superare un coriaceo Burnley (alla fine è 2-1), anche perchè per oltre un'ora hanno dovuto giocare in dieci per l'espulsione di Fernandinho. Negli altri due incontri del pomeriggio, tris dell'Everton sul Southampton e 3-1 del West Bromwich in rimonta sull'Hull City.