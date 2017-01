Genoa: allenamento per Morosini-Beghetto

ROMA, 2 GEN - Primo allenamento al Signorini questo pomeriggio per i due nuovi acquisti del Genoa nel mercato di gennaio: Andrea Beghetto, esterno sinistro in arrivo dalla Spal, e Leonardo Morosini, esterno d'attacco dal Brescia. Morosini e Beghetto hanno firmato contratti pluriennali che saranno depositati in Lega domani all'apertura ufficiale del calciomercato. Entrambi hanno sostenuto la prima seduta agli ordini di Ivan Juric, assieme a Burdisso e compagni, in vista della prima sfida del 2017, domenica al Ferraris contro la Roma. La squadra, dopo dieci giorni di vacanze, si è ritrovata alle 14:30 presso il centro sportivo Signorini per iniziare la preparazione. All'allenamento non ha preso parte Serge Gakpé, convocato dal Togo per l'imminente Coppa D'Africa, e l'infortunato Miguel Veloso, che sta proseguendo la riabilitazione. Niente convocazione con il Ghana, invece, per Isaac Cofie, regolarmente a disposizione.