Psg: Emery apre alla cessione di Jesé

ROMA, 2 GEN - "Jesé ha bisogno di giocare": ad aprire le porte alla possibile cessione del 23enne talento spagnolo del Paris Saint-Germain è il tecnico del club francese, Unay Emery. "Quando ha giocato sono stato contento del suo rendimento - spiega l'allenatore spagnolo in un'intervista concessa a "Marca" - ed è stato coinvolto nel gioco della squadra. Ma è difficile schierarlo in campo per tanti minuti e dargli fiducia. Abbiamo anche parlato della possibilità di trovare una squadra che possa essere la migliore soluzione per lui - aggiunge Emery - ma vedremo il da farsi al rientro dalla pausa invernale". Su Jesé, acquistato nell'ultima sessione di mercato dal Real Madrid per 25 milioni (con contratto fino al 2021 per il giocatore), ci sarebbe l'interessamento di Roma e Liverpool. In questa prima parte di stagione con il Psg, Jesé ha giocato appena nove partite (con una rete), ma solo una volta è partito titolare.