Simeone, dovranno sopportarmi ancora qui

ROMA, 2 GEN - "Giocatori e tifosi dovranno continuare a sopportarmi": Diego Simeone rimanda al mittente le ipotesi di trasloco dall'Atletico Madrid a fine stagione. Nella sua prima conferenza stampa del 2017, alla vigilia della trasferta di Coppa del Re contro il Las Palmas, El Cholo assicura fedeltà al club colchonero. "Dico la stessa cosa che ripete il presidente Miguel Angel Gil Marin - spiega l'argentino - ho un contratto per un altro anno, quindi calciatori e tifosi hanno due possibilità davanti: sopportarmi o sostenermi". Simeone, da sempre ritenuto un futuro allenatore dell'Inter ("Tutti sanno che prima o poi la allenerò", ha ammesso il mese scorso), fa poi sapere di essere tornato carico dalle vacanze di Natale: "Mi sono tagliato fuori da tutto, sono stato con la famiglia, i figli e non ho visto la tv, né sentito la radio. Sono state giornate fantastiche e sono tornato con rinnovata energia ed entusiasmo per questa stagione".