Sacchi, Conte-Ancelotti sono tradizione

ROMA, 2 GEN - "La Juve ha una supremazia, ma deve acquisire una mentalità più internazionale e meno italiana se vuole superare la sindrome Champions". In un'intervista con Radio Onda libera, l'ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi parla del calcio italiano e dell'exploit all'estero degli allenatori nostrani. "Conte e Ancelotti - osserva Sacchi - sono nella grande tradizione dei tecnici italiani, però attaccano e difendono con tutta la squadra ricercando sempre il miglior equilibrio. Il calcio italiano manca di tante cose, dalla mentalità alla classe dirigente mediocre. Sono poche le società che danno tranquillità e serenità, si pensa solo al risultato. In campo mancano rispetto, educazione e lealtà. E gli stadi sono sempre più vuoti. La Serie A? Il Napoli gioca meglio di tutti e rispetto all'anno scorso, senza Higuain, fa più gioco. Anche la Roma fa un bel calcio in un ambiente che si esalta e si deprime allo stesso modo. Il Milan è giovane e Montella lavora bene, anche se negli ultimi due anni si è un po' involuto".