Napoli-Real: tifosi in fila dall'alba

ROMA, 2 GEN - Tifosi in fila da ore per la vendita dei biglietti per Napoli-Real Madrid di Champions League, in programma il 7 marzo, per i settori Curve e Distinti. In tutto si tratta di 42mila tagliandi che, si presume, saranno venduti in poche ore. I box office sono stati aperti alle 12, in anticipo sul programma originario, dopo che i tremila biglietti dei settori Tribuna Posillipo e Tribuna Nisida, messi in vendita nei giorni scorsi, erano andati esauriti in poco più di mezz'ora. Resta il diritto di prelazione per gli abbonati fino al 20 gennaio. Oggi vengono messi a disposizione solo i biglietti di Curve e Distinti non riservati agli abbonati. Alla scadenza del diritto di prelazione saranno eventualmente resi disponibili anche i tagliandi residui. Complessivamente i biglietti in vendita sono 56mila, ai quali andranno aggiunti i circa quattromila tagliandi riservati ai tifosi del Real Madrid. Si prevede il record assoluto d'incasso per l'impianto di Fuorigrotta, con una cifra superiore ai quattro milioni di euro.