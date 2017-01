Roma: Miami, vertice Pallotta-Baldissoni

ROMA, 2 GEN - Il dg della Roma Mauro Baldissoni è partito alla volta di Miami, negli Stati Uniti, per raggiungere il presidente James Pallotta e partecipare ad una serie di riunioni incentrate sul progetto del nuovo stadio e sullo sviluppo del brand giallorosso. Possibile anche un aggiornamento sulle mosse di mercato che il club ha intenzione di fare per rinforzare la squadra di Spalletti. Al centro del vertice di Miami, comunque, ci sarà in primis il tema legato all'impianto di Tor di Valle. L'ultima riunione in Campidoglio è datata 30 dicembre ed ha visto la presenza anche della sindaca Virginia Raggi ("al lavoro su un progetto importante per la città", le sue parole dopo l'incontro). Tra poco più di un mese scadranno invece i 90 giorni previsti per la parte decisionale della Conferenza dei servizi in Regione. Baldissoni, partito da solo (l'ad Umberto Gandini, di rientro da Dubai, resterà a Trigoria), dovrebbe trattenersi negli Usa fino al 6 gennaio.