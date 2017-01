Ibra, faccio di nuovo ricredere tutti

ROMA, 2 GEN - "Anche stavolta ho fatto ricredere tutti i critici sul mio conto". Zlatan Ibrahimovic, pur avendo mancato d'un soffio il record di miglior goleador del 2016 insieme a Lionel Messi (51 reti per l'argentino), non vede nulla di cui rimproverarsi nel bilancio di metà della stagione che lo ha visto approdare in Premier League a 35 anni. E che non lo aveva esentato da qualche dubbio sollevato dagli osservatori in estate, al momento del suo sbarco all'Old Trafford. "Sto bene - assicura lo svedese secondo quanto riportato dal "Daily Mail" - Non so per quanti anni ancora potrò continuare, ma mi sto divertendo. Sono arrivato in Premier e tutti pensavano che non fosse una cosa possibile; ma, come sempre, gli ho fatto rimangiare i giudizi. Il che mi dà una grande energia, perché loro sono pagati per dire stronzate (testuale, ndr), mentre io lo sono per giocare a calcio come so fare. È tutto molto divertente". Con il Manchester United, Ibra ha messo a segno 17 reti, 12 delle quali nelle 18 presenze in campionato.