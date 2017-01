Napoli si allena, Pavoletti subito bene

NAPOLI, 1 GEN - Inizio del 2017 in campo per il Napoli che oggi si è ritrovato a Castel Volturno per una intensa seduta di allenamento. Sudore in campo per il gruppo e lavoro a parte per i tre infortunati: in primo piano Leonardo Pavoletti che ha superato il problema al ginocchio sinistro e sta lavorando intensamente al programma di recupero preparato dallo staff medico e atletico degli azzurri per ritrovare al più presto la forma migliore ed esordire. Sarri ha fretta di inserirlo negli schemi azzurri e i responsi medici sono incoraggianti: Pavoletti potrebbe essere tra i convocati già per il match con la Sampdoria alla ripresa del 7 gennaio, magari con l'idea di fargli giocare almeno una parte della gara di Coppa Italia contro lo Spezia del 10. Fino ad allora, Sarri continuerà a puntare su Dries Mertens come punta centrale nel tridente dei piccoli, con Gabbiadini pronto a subentrare e che rimarrà azzurro fino a che Pavoletti non sarà pronto.