Arbitro Doveri a We Run Rome, 'un sogno'

ROMA, 1 GEN - "Correre l'Atleticom We Run Rome è stato bellissimo. Un sogno stupendo paragonabile solo a quello di arbitrare all'Olimpico". Così l'arbitro della serie A, Daniele Doveri, racconta la sua partecipazione alla VI edizione della corsa capitolina. "È stato per tutti noi un giorno speciale, la fine dell'anno, tanta gente accomunata dalla passione della corsa - racconta all'indomani della manifestazione -, credo sia un'iniziativa molto bella, da ripetere sicuramente. Il dopo gara è stato altrettanto carino, mi sono fermato per due chiacchiere con alcuni tifosi che hanno fatto i complimenti. Sono convinto che gli appassionati di calcio si rendano conto che gli arbitri sono un gruppo di persone competenti che s'impegnano. A tutti capita di sbagliare, come sbagliano poi in fondo tutte le componenti del calcio, gli allenatori, i giocatori i presidenti, ma in proporzione noi arbitri sbagliamo anche meno".