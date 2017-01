Fiorentina: domani si torna al lavoro

FIRENZE, 1 GEN - Domani nel primo pomeriggio, dopo 10 giorni di riposo, riprenderà ad allenarsi la Fiorentina agli ordini di Paulo Sousa. In programma a metà settimana un allenamento aperto ai tifosi in previsione del primo tour de force del nuovo anno: domenica 8 la trasferta a Pescara che chiuderà il girone d'andata, quindi gli ottavi di Coppa Italia mercoledì 11 al Franchi contro il Chievo e quattro giorni dopo la sfida con la Juventus per l'avvio del girone di ritorno. L'auspicio per il tecnico portoghese è poter contare ancora su Nikola Kalinic finito da giorni nel mirino del Tianjin Quanjian allenata da Fabio Cannavaro. L'attaccante croato ha nel suo contratto una clausola rescissoria di 50 milioni, una cifra alta ma non impossibile per il ricco club cinese.