A Kashima Antlers primo titolo del 2017

ROMA, 1 GEN - Anche nell'anno solare appena cominciato, come in quelli precedenti, il primo titolo calcistico assegnato in assoluto è stato quello della Coppa nazionale del Giappone, denominata Coppa dell'Imperatore, la cui finale si gioca per tradizione l'1 gennaio. A vincere sono stati i vicecampioni del mondo, e detentori del titolo della J-League, del Kashima Antlers, che in finale hanno battuto il Kawasaki Frontale, squadra che fa riferimento all'omonima casa motoristica, per 2-1 dopo i tempi supplementari. A decidere il match è stato un gol nell'extra time del brasiliano Fabricio, entrato a gara in corso. In precedenza avevano segnato Yamamoto per gli Antlers e Kobayashi per il Frontale. E' la quinta volta che il Kashima Antlers vince la Coppa nazionale.