Atletica:Carvalho 'Correre a Roma unico'

ROMA, 30 DIC - "Sicuramente il percorso è molto bello, ci sono moltissimi monumenti e sarà un colpo d'occhio meraviglioso con i tantissimi spettatori che ci saranno. Ma quando corri non hai tanto tempo per guardarti attorno, sei troppo concentrato sulla gara". Così il runner francese, Florian Carvalho, campione dell'edizione 2015 della We Run Rome alla vigilia della VI edizione della corsa competitiva di 10 km che andrà in scena domani nella Capitale. "Se ci sarà la possibilità di vincere sicuramente cercherò di coglierla. Ho vinto Roma lo scorso anno, sia alla Maratona che al Miglio, proverò a ripetermi. Il tragitto è molto duro con un grande dislivello. Ci sono molti runners che hanno possibilità di vincere, io penso di poter correre con lo stesso tempo dello scorso anno", ha aggiunto il francese alla presentazione avvenuta oggi al Nike Headquarter di Roma.