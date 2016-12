StadioRoma:Frongia,interesse convergente

ROMA, 30 DIC - "Se lo stadio si farà? Come sempre detto c'è un interesse comune e convergente, anche oggi è stato ribadito e sicuramente a gennaio si faranno dei passi in avanti". Lo dice l'assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, parlando del progetto dello stadio della Roma nello stesso giorno in cui si è svolto un importante incontro al quale hanno preso parte anche i delegati del club giallorosso. "C'è stato un incontro oggi molto importante e costruttivo - ha proseguito l'ex vice sindaco a margine della presentazione della We Run Rome 2016 - io ho presenziato soltanto all'inizio quando ho presentato il nuovo vice sindaco Luca Bergamo, erano presenti anche l'assessore all'Urbanistica Paolo Berdini e la stessa sindaca Virginia Raggi, si sono intrattenuti a lungo con la Roma e hanno anche ripercorso tutte le fasi del progetto degli ultimi 4 anni. Si sono dati appuntamento a gennaio".