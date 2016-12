Immobile "felice in Azzurro con Ventura"

ROMA, 30 DIC - Ciro Immobile è contento di fare coppia in azzurro con Belotti. "Prima dell'Europeo si diceva che gli attaccanti in Italia scarseggiavano, invece adesso con Ventura io e il Gallo per fortuna siamo riusciti a ingranare bene. Spero di mantenere il posto in azzurro perché già l'ho perso con Conte e non vorrei perderlo anche con Ventura". Con il ct, Immobile si sente comunque a suo agio: "Con lui ho sempre avuto un rapporto umano speciale, nei momenti difficili si faceva sentire come persona, mi stava vicino. Mi tranquillizzava a livello mentale e a livello tecnico mi ha insegnato a giocare in tutti i modi e questo mi è servito molto per dopo. Con lui sono cresciuto tantissimo".