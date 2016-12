Colombia, agente Borja,offerta dal Genoa

ROMA, 30 DIC - "Per Miguel l'unica offerta formale arrivata finora è stata quella del Genoa. Non ci soddisfa a livello economico, ma torneremo a parlarne e aspettiamo che la risposta ufficiale la dia l'Atletico Nacional". Parole del procuratore Oscar Martàn, da cui si capisce che, ceduto Pavoletti al Napoli, gli emissari del presidente Preziosi hanno individuato nel colombiano Miguel Borja, grande protagonista della Libertadores vinta con la maglia dell'Atletico Nacional di Medellin, il possibile sostituto dell'attaccante finito alla corte di Sarri. Il 23enne Borja ha già avuto una breve esperienza nel calcio italiano, nella stagione 2013-'14 quando mise insieme 8 presenze nel Livorno, poi tornato in patria ha segnato 9 gol con la maglia del Santa Fè e poi 38 nell'anno solare 2016, prima nel Cortuluà e poi nell'Atletico Nacional. L'agente ha poi detto che, oltre a quella genoana, era arrivata un'altra proposta: "ma era dalla Cina e Borja mi ha detto che lì non vuole andare. E questo anche se l'offerta era una cosa da pazzi".