Milan: idea Deulofeu, manca il sì cinese

MILANO, 30 DIC - Gerard Deulofeu potrebbe essere il primo rinforzo di gennaio per Vincenzo Montella. L'attaccante dell'Everton, cresciuto nella cantera del Barcellona e attualmente capitano dell'Under21 spagnola, è infatti vicino al trasferimento al Milan. Manca però ancora l'avallo della Sino-Europe Sports per completare l'operazione: un ok che arriverà solo se Deulofeu sbarcherà a Milano in prestito secco fino al termine della stagione.