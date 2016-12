Montella, obiettivo Europa,vedremo quale

MILANO, 30 DIC - "Non dobbiamo porci dei limiti. Il nostro primo obiettivo è quello di tornare in Europa perché è la casa del Milan. Ma solo il tempo ci dirà quale Europa meriteremo. La competitività del campionato è molto alta". Vincenzo Montella spiega cosa si aspetta dal 2017 dopo la gioia della vittoria in Supercoppa. "Ci stiamo tutti godendo questo momento inaspettato - ammette l'allenatore del Milan -, ma è solo una base di partenza. Bisogna avere la forza di guardare avanti, esser bravi a prepararsi a vincere ancora. Non bisogna perdere l'equilibrio e la realtà delle cose ma avere ambizioni alte e profilo basso".